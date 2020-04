Speciale difesa: Libia, ministero Esteri russo, la tregua pattuita a gennaio non è stata rispettata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo di tregua pattuito a gennaio tra i rappresentanti libici non è stata rispettato dalle parti in guerra e i recenti eventi nel paese nordafricano stanno causando serie preoccupazioni. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, durante un briefing. "Gli eventi degli ultimi giorni sul territorio di questo Stato stanno suscitando serie preoccupazioni. L'intensificarsi delle ostilità tra le forze che sostengono il Governo di accordo nazionale e le unità dell'Esercito nazionale libico indicano, a nostro avviso, che la tregua dichiarata a gennaio di quest'anno non viene più osservata dalle parti", ha detto Zakharova, secondo la quale, questo sviluppo è particolarmente pericoloso a causa della diffusione dell'epidemia di coronavirus. (Rum)