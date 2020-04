Speciale difesa: Ue, Bundestag avvia esame partecipazione Germania a missione “Irini”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bundestag ha avviato oggi l'esame della decisione del governo federale che stabilisce la partecipazione della Germania alla missione Eunavfor Med “Irini”, l'operazione aeronavale dell'Ue nel Mediterraneo per garantire l'attuazione dell'embargo sulle forniture di armi alle parti in conflitto in Libia. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il voto del Bundestag è atteso per l'inizio di maggio. Il mandato del governo federale prevede il dispiegamento di un contingente con un limite massimo di 300 unità e l'impiego di un aereo da ricognizione P3C-Orion. Per l'operatività dell'aeromobile sono necessari circa 80 militari. Altro personale, circa dieci unità, presterebbe servizio presso il comando operativo di “Irini”. Dati i 200 militari rimanenti, la Germania avrebbe quindi margine sufficiente per inviare una fregata nel Mediterraneo. Inizialmente, il dispiegamento della marina non era previsto dal governo federale. Tuttavia, il mandato all'esame del Bundestag afferma ora che la partecipazione della marina tedesca a “Irini” con un'unità dovrà essere promossa “al più tardi dall'agosto del 2020, pur mantenendo il limite massimo” del contingente. Non è ancora stato deciso se la fregata integrerebbe o sostituirebbe il P3C-Orion. (Geb)