Roma: bufera nel municipio IV, maggioranza M5s presenta mozione sfiducia a presidente

- La maggioranza M5s del municipio IV di Roma ha presentato una mozione di sfiducia contro la presidente Roberta Della Casa. Prima firmataria dell’atto è la capogruppo, Germana Di Pietro, ma il documento è firmato da tutti i componenti della maggioranza. Tra le considerazioni, che precedono la presentazione dell’atto, si legge “in soli tre anni e mezzo dall’insediamento si sono succeduti 11 assessori, 5 direttori di municipio, 2 direttori tecnici, 3 direttori di area socio-educativa: il ché ha provocato forte instabilità e rallentamenti nell’azione e negli interventi progettuali della macchina amministrativa municipale”; inoltre si segnala che “nell’arco della legislatura è evidente l’incapacità della giunta di proporre progetti condivisi e condivisibili con la propria maggioranza”. Ancora viene contestato alla presidente “che gli atti approvati in consiglio, nonostante fossero per la maggior parte di semplice attuazione hanno trovato forti resistenze e/o non hanno avuto seguito da parte della giunta, esautorando il ruolo dei consiglieri” e che “la presidente del municipio, durante le rare sedute a cui ha partecipato, ha espresso in più occasioni voto difforme rispetto alla propria maggioranza di governo che votata compatta”. (segue)(Rer)