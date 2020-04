Coronavirus: Sala, stiamo lavorando a messa in sicurezza tpl, ma servirà collaborazione milanesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I attesa di sapere "come e quando si riaprirà", il Comune di Milano sta lavorando per la messa in sicurezza del trasporto pubblico, metrò bus e tram. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante il consueto video messaggio da Palazzo Marino. "Troveremo formule per mettere il servizio in sicurezza: come si accederà alle stazioni del metrò, come le bloccheremo se il numero di passeggeri sarà eccessivo. Individueremo i punti dove potrete stare sulle banchine e in piedi o seduti nei vagoni”, ha spiegato Sala dal quale è poi venuto un richiamo alla collaborazione ai milanesi: “Abbiamo 1200 carrozze nel metrò, 1300 bus e 400 tram, è impensabile che metta della gente a controllare che abbiate le mascherine addosso”. (Rem)