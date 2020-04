Migranti: la Svizzera accoglierà 22 minori non accompagnati dalla Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svizzera ha offerto un contributo di 1,1 milioni di franchi svizzeri (circa 1 milione di euro) per aiutare la Grecia nella gestione dei migranti, decidendo anche di accogliere 22 minori non accompagnati. E' quanto concordato dal viceministro per l'Immigrazione e l'Asilo George Koumoutsakos e l'omologo svizzero Mario Gattiker, nel corso di un colloquio telefonico ieri sera. Lo stanziamento arriverà nel paese ellenico tramite la Chiesa di Grecia, l'Alto commissariato Onu per i rifugiati e la Croce Rossa. Gattiker ha sottolineato che il governo svizzero "apprezza molto il lavoro e gli sforzi effettivi fatti dal governo greco nella protezione dei minori non accompagnati e nella loro gestione". (Gra)