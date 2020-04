Coronavirus: ambasciatore Razov, nessun dato su vittime tra i cittadini russi in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono dati sui decessi dovuti al coronavirus tra i cittadini russi che vivono in Italia. Lo ha dichiarato l'ambasciatore russo a Roma, Sergej Razov. "Per quanto riguarda i cittadini russi che vivono in Italia - secondo le nostre stime si tratta di circa 25-30 mila persone - non abbiamo informazioni sulle morti a causa del contagio. Ci sono stati casi isolati di malattia", ha dichiarato Razov durante un briefing online organizzato da "Russia Today". L'ambasciatore ha precisato che le statistiche italiane, in base alle quali si è orientata l'ambasciata russa, non hanno una ripartizione per nazionalità. (Com)