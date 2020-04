Coronavirus: Fontana, polemiche confondono i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le polemiche non aiutano i cittadini. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a Mattino 5 su Canale 5. "Se si ascoltassero più spesso pareri come quelli del professor Bruno - ha detto il governatore dopo l'intervento del professore del San Matteo di Pavia - tutti quanti avremmo le idee più chiare, ma soprattutto i cittadini sarebbero meno condizionati da quelle polemiche che non fanno capire quasi niente e che portano i cittadini ad avere sempre più confusione". (Rem)