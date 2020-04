Coronavirus: Fontana, limitare vita di over 60 inaccettabile e discutibile da un punto di vista costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenendo a Mattino 5 su Canale 5 il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha bocciato l'ipotesi di limitare gli spostamenti delle persone sulla base dell'età durante la fase due. "Se lei mi dice, facciamo dei controlli, prevediamo dei percorsi differenziati sì, se lei mi dice limitiamo la vita e limitiamo la libertà in base alle fasce d'età, quella la vedo molto più discutibile anche da un punto di vista costituzionale", ha detto Fontana. "Io - ha proseguito - dico che si debbano prevedere maggiori attenzioni. Bisogna fare in modo che certe attività che comportano un rischio maggiore non vengano compiute da chi ha più possibilità di essere colpito dal virus, bisognerà prevedere dei controlli maggiori, magari anche da un punto di vista sanitario, delle possibilità di essere sottoposti più spesso a valutazioni. Questo sì, ma arrivare al punto di limitare la vita dell'ultra sessantenne mi sembra una cosa assolutamente inaccettabile". (Rem)