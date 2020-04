Grecia: esperto, pandemia da coronavirus potrebbe esaurirsi già a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di coronavirus in Grecia è destinata a terminare nel corso del mese di maggio, anche se è probabile che vengano registrati casi sporadici durante l'estate. Lo ha affermato Yiannis Toundas, professore di medicina sociale e preventiva all'Università di Atene, al quotidiano “Kathimerini” sulla base di un'analisi comparativa dei dati provenienti dalla Grecia e da altri paesi. Secondo l’esperto, la decisione delle autorità elleniche di agire tempestivamente per rispondere all’emergenza Covid-19 ha portato ad un minor numero di morti nel paese, nonché a un lento aumento del numero di casi e ad un rapido appiattimento della curva rispetto a paesi come Italia, Francia e Spagna. Toundas ha confrontato i dati dell'Organizzazione nazionale della sanità (Oms) sull'evoluzione del virus in Grecia tra il 26 febbraio, quando è stato registrato il primo caso, e il 22 aprile, con i dati dell'Istituto per la medicina sociale e preventiva sul corso della pandemia in altri paesi. Sulla base dei dati attuali e fintanto che non ci sono focolai in aree densamente popolate, "la pandemia è in procinto di estinguersi durante il mese di maggio", ha spiegato. In tal caso, la durata della pandemia in Grecia sarà stata di tre mesi, come è avvenuto a Wuhan, in Cina, dove ha avuto origine. Secondo l’esperto, la Grecia ha avuto la più alta concentrazione di casi di Covid-19 tra il 23 marzo e il 3 aprile, con un picco di decessi tra il 2 e il 12 aprile. Secondo il medico, il rapporto tra casi diagnosticati e decessi è di 20 a 1. I dati più incoraggianti sono il basso indice di velocità di trasmissione del solo 0,43 per cento. In Francia il tasso è stato recentemente 2,48 e il valore globale è 1,68, ha concluso Toundas.(Gra)