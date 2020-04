Roma: Bacchetti (FI), presidente municipio IV sfiduciata da suo gruppo, ha perso contatto con realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentata questa mattina all’unanimità dal gruppo consiliare M5s la mozione di sfiducia alla presidente del Municipio Roma IV Roberta Della Casa. Il capogruppo di Forza Italia nel IV municipio e presidente della commissione Garanzia, controllo e trasparenza Dino Bacchetti ha commentato: “La sfida che la presidente, assurta all’onore delle cronache per aver tentato di tassare le processioni religiose, aver destinato in questi giorni 120mila 900 euro per eventi culturali anche virtuali asserendo che ‘nessuno sul territorio si trova senza cibo’ a causa dell’emergenza coronavirus, dimostrando di aver perso ogni contatto con la realtà del municipio, che presenta uno dei più alti tassi di disagio socio economico della Capitale, per tacere sull’ultima vicenda dei 62 pc americani dismessi, è stata raccolta da suo gruppo che, esausto da questo atteggiamento arrogante, è stato alla fine costretto a presentare la mozione di sfiducia”. Ora rimangono 20 giorni per ricomporre il quadro politico istituzionale, “in caso contrario sarà giunta al capolinea l’esperienza di questa oscura presidente senza arte né parte”, ha concluso Bacchetti.(Com)