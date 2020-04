Coronavirus: Moldova, quasi 3.000 contagi, 82 i decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati registrati in Moldova altri 146 nuovi casi di infezione da coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il numero dei contagi a 2.926. Lo ha reso noto il ministro della Salute moldavo, Viorica Dumbraveanu durante una conferenza stampa. Il ministro ha chiarito che 214 pazienti sono ricoverati in gravi condizioni e 17 persone sono assistite nella respirazione. I decessi sono ad oggi 82. Finora, a livello nazionale sono stati prelevati 13.691 tamponi. Secondo il ministro, sul numero totale dei contagi, 139 casi riguardano persone rientrate dall'estero, mentre 2.787 sono i casi di contagio all'interno del paese. In Transnistria (regione separatista filorussa della Moldova orientale) sono stati confermati 338 casi. Allo stesso tempo, 94 persone sono state dimesse ieri. (Moc)