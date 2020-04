Coronavirus: Trano (Misto), per finanziamenti fino 25 mila euro rimborsi a banche non prima di 24 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raffaele Trano, presidente commissione Finanze alla Camera (gruppo Misto), in una nota, dichiara: "Il rimborso dei finanziamenti fino a 25 mila euro che vengono concessi alle imprese sulla scorta del decreto legislativo Liquidità non deve iniziare prima di 24 mesi dall'erogazione del prestito. Bene l'Abi, che lo ha specificato con un'ulteriore circolare di chiarimento inviata alle banche. Oltre ai giusti aiuti - continua - in questa fase ritengono che fondamentale sia anche la chiarezza. Importante inoltre anche un altro chiarimento dato dall'Abi sugli stessi finanziamenti fino a 25 mila euro, ribadendo che tali somme non possono essere utilizzate per compensare alcun prestito preesistente, anche nella forma dello scoperto di conto corrente. In casi del genere la compensazione determinerebbe un avvio del rimborso prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia. Un divieto di compensazione che si applica anche a chi utilizza la sospensione prevista dall'art. 56 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020. Pure in questo caso è vietato infatti l'utilizzo del nuovo finanziamento per ridurre un'esposizione preesistente sul conto corrente, perché determinerebbe un avvio del rimborso prima del termine dei 24 mesi. Sono convinto che forme di sostegno importanti da parte dello Stato, date in maniera veloce e con un sistema chiaro, consentiranno alla nostra economia di risollevarsi ed eviteranno distorsioni che andrebbero a comprimere anziché a favorire la ripresa". (Com)