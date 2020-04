Coronavirus: Sala, controviali Fulvio Testi e Zara dedicati a mobilità "dolce", non voglio solo subire effetti emergenza Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo nuove piste ciclabili tracciate con la segnaletica orizzontale, ma anche i controviali, come quello presente in viale Fulvio Testi e viale Zara per collegare Piazzale Lagosta e il Parco Nord saranno dedicati alla “mobilità dolce”. Lo ha annunciato il il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante il suo quotidiano video collegamento da Palazzo Marino. Rilevando che le misure per mantenere le distanze di sicurezza diminuiranno “di molto la capacità del trasporto pubblico” e che questo “purtroppo aumenterà il traffico delle auto in una città che normalmente è inquinata”, il sindaco ha affermato di non voler “solo subire, ma voglio utilizzare questa situazione per rilanciare rispetto a una mobilità diversa, una mobilità 'dolce' elettrica, semplificando. Quindi da un lato sto chiedendo al governo di poter fare piste ciclabili in maniera più semplice, con deroga al Codice della Strada con, al posto del cordolo, una striscia orizzontale e, dall'altra parte che vengano finanziati gli acquisti delle biciclette elettriche”. ” Faremo una pista ciclabile che da San Babila va fino a Sesto Marelli – ha concluso Sala - oppure prevediamo l'utilizzo dei controviali, come da Piazza Lagosta, al Parco Nord, quindi lungo Fulvio Testi e viale Zara, in cui, nel controviale, mettiamo velocità massima 30 all'ora e biciclette. Non perdiamo la rotta giusta nella ricerca di una città migliore”. (Rem)