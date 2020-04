Coronavirus: Fontana, sperimentazione su test sierologici che diano patentino d'immunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I test sierologici che la Lombardia ha cominciato a somministrare ieri, in caso di positività necessitano di un tampone, per verificare che la persona non sia più contagiosa, ma in futuro questo secondo passaggio potrebbe non essere più necessario. "Per il futuro sembra che si stia facendo una sperimentazione per arrivare anche a dire se gli anticorpi che il singolo ha sviluppato portano già a una copertura personale, quindi se uno può essere portatore del famoso patentino di immunità", ha detto il presidente dal Regione Lombardia Attilio Fontana a Mattino 5 su Canale 5. "Nel frattempo la Regione ha cominciato a fare i tamponi - ha spiegato Fontana - perché serve fare uno screening. È chiaro che tutte le persone che possono avere contratto il virus, che possono essere entrate in contatto con il virus, vengono sottoposte a questo esame: se sono negative ritorneranno a essere cittadini che devono stare particolarmente attenti nel rispettare le regole che sono state dettate; se hanno gli anticorpi dovranno essere sottoposti al tampone per capire se ancora sono infettivi o se ormai hanno superato ogni fase e possono ricominciare la loro vita, sapendo di avere degli anticorpi e sapendo che non infettano nessuno. Se invece il tampone fosse positivo, dovrebbero essere messi in quarantena". (Rem)