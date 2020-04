Farnesina: viceministro Sereni, diplomazia culturale parte integrante della politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’apporto che il mondo della cultura può dare alla ripresa delle attività di promozione all'estero del Sistema Paese è decisivo, non solo per il valore delle attività culturali in sé ma anche perché è proprio l'azione in campo culturale a definire l’immagine e la ‘narrazione’ dell’Italia nel mondo”. Lo ha dichiarato la vice ministro degli Esteri, Marina Sereni, alla riunione di coordinamento d’area dei direttori degli Istituti italiani di cultura in Medio Oriente, Nordafrica e Africa sub sahariana, secondo quanto riferisce la Farnesina tramite una nota. “In un momento così difficile della nostra storia, - ha spiegato Sereni - il settore culturale e creativo è chiamato più di altri a dare il proprio contribuito per interpretare il presente ed immaginare il futuro dopo la pandemia. Nella cornice del decreto ‘Cura Italia’, la Farnesina dovrà gestire un pacchetto di iniziative a sostegno dell’export e parte di queste risorse sono destinate alla promozione integrata". (segue) (Com)