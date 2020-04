Italia-Nord Macedonia: Mattarella si congratula con Pendarovski per adesione Nato e avvio negoziati Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Sergio Mattarella si è congratulato con l'omologo macedone Stevo Pendarovski per i due importanti traguardi conseguiti dalla Macedonia del Nord con l'ingresso nella Nato e l'avvio dei negoziati di adesione all'Unione europea. Lo riferisce l'ambasciata italiana a Skopje tramite il proprio profilo Facebook ufficiale, dando notizia del colloquio telefonico tra i presidenti Mattarella e Pendarovski. "Nel corso della telefonata, dai toni amichevoli e cordiali, il presidente Stevo Pendarovski ha espresso la vicinanza e l’amicizia sua e del popolo macedone all’Italia in questo difficile frangente, cui il presidente Sergio Mattarella ha risposto ringraziando e sottolineando la profonda amicizia che lega i due paesi, come evidenziato anche in occasione del recente incontro al Quirinale. Per entrambi la solidarietà europea è fondamentale", spiega l'ambasciata italiana nella Macedonia del Nord. Riguardo i due importanti risultati recentemente raggiunti dalla Macedonia del Nord, il presidente Pendarovski ha ringraziato "per il forte e leale sostegno mai venuto a mancare da parte dell’Italia, sottolineando il ruolo fondamentale avuto da Roma su entrambi i fronti". (Mas)