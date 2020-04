Corea del Nord: fonti Usa, Kim Jong-un “avvistato” presso una località balneare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un, di cui non si hanno notizie certe da alcune settimane, sarebbe stato avvistato a passeggio a Wonsan, una città della Corea del Nord nota come meta turistica balneare. Lo riferisce la stampa sudcoreana, che rilancia non meglio precisate “fonti statunitensi”. Se confermata, la presenza di Kim presso un complesso alberghiero privato della città smentirebbe le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, secondo cui il leader nordcoreano verserebbe in gravi condizioni di salute a causa di un intervento di chirurgia cardiovascolare. Secondo fonti anonime citate dalla stampa sudcoreana, e in particolare dal sito d’informazione “Ichannela”, Kim si troverebbe a Wonsan anche per ispezionare i lavori di costruzione di un nuovo complesso alberghiero nell’area turistica della città. (segue) (Git)