Coronavirus: Bosnia, numero dei contagi sale a 1.394

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero delle persone contagiate da coronavirus in Bosnia è attualmente pari a 1394, con sette nuovi contagi da ieri. Lo ha riferito il sito di informazione "Klix" a seguito della conferenza stampa del ministro della Sanità della Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia, Alen Seranic. Secondo la testata, i decessi finora rilevati sono 55, uno in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono in tutto 476.(Bos)