Repubblica Ceca: da oggi allentate misure restrittive sugli spostamenti e viaggi all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ceco ha allentato le misure sugli spostamenti dei cittadini a partire da oggi. Lo ha riferito il ministro della Sanità, Adam Vojtech, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". Le persone possono ora uscire e muoversi in gruppi di non oltre 10 individui. Il titolare del dicastero ha specificato che la decisione è stata presa alla luce degli sviluppi positivi nel contenimento dell'epidemia di coronavirus. I cechi possono ora anche riprendere a viaggiare all'estero. Al loro ritorno in Repubblica Ceca sono però tenuti a dimostrare di essere negativi al virus, oppure mettersi in quarantena per due settimane. La misura è destinata solamente ai cittadini cechi e ai residenti. Nonostante ciò il ministero degli Esteri continua a raccomandare di non compiere viaggi all'estero. "In relazione alla rimozione del divieto a lasciare il territorio della Repubblica Ceca, il ministero degli Affari esteri continua a raccomandare che i viaggi all'estero siano limitati ai soli casi urgenti e necessari, specialmente alla luce delle misure restrittive attualmente ancora in vigore in molti paesi e delle complicazioni significative ai trasporti", riferisce il dicastero. (Vap)