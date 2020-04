Roma: bufera nel municipio IV, maggioranza M5s presenta mozione sfiducia a presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le recriminazioni della maggioranza M5s del IV municipio nei confronti della presidente Roberta Della Casa riguardano, poi, a quanto si legge dalla mozione il fatto che “la presidente del municipio e la sua giunta hanno spesso svilito il ruolo e il lavoro delle commissioni municipali e del consiglio, sottraendosi alle convocazioni e audizioni sulle tematiche di competenza”. Ancora tra i punti i consiglieri M5s contestano che nonostante “in piena fase emergenziale, i consiglieri di maggioranza in più di un’occasione avessero espresso indicazione sulla destinazione dei fondi municipali, la giunta ha emanato la direttiva” che “destina 90 mila euro di risorse pubbliche” per “eventi culturali da effettuarsi presso i locali di villa Farinacci entro il 2020” e pertanto “il gruppo della maggioranza si è sentito in dovere di dissociarsi pubblicamente dall’indirizzo della giunta, considerandolo del tutto inopportuno, rispetto alla fase critica che stiamo vivendo”. Il giudizio finale dei consiglieri di maggioranza è che in questi tre anni e mezzo “la presidente Roberta Della Casa – si legge nella mozione di sfiducia – non abbia ben compreso il ruolo dell’assemblea consiliare, il ruolo delle commissioni, dei consiglieri e quello a lei attribuito”.(Rer)