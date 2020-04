Trasporti: Calandrini (FI), bene nomina commissario Roma-Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendo con soddisfazione che l’ipotesi di nominare un commissario straordinario per la Roma-Latina sia sempre più concreta. Ma alle parole annunciate dall’assessore regionale Mauro Alessandri devono seguire i fatti". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini. "Auspico che il decreto di nomina da parte del ministro De Micheli arrivi in tempi brevi così che si possa cominciare a ragionare concretamente sulle modalità di realizzazione dell’opera e si vada a stretto giro verso l’apertura dei cantieri. Mi auguro inoltre che il commissario prenda in gestione anche la realizzazione della bretella Cisterna-Valmontone senza la quale i collegamenti infrastrutturali della provincia di Latina con le arterie autostradali resterebbero comunque ‘mozzati’", conclude la nota. (Com)