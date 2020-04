Scuola: Agnello (M5s), stanziato diversi milioni di euro per manutenzione impianti termici Erp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nuovi fondi per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici Erp e per la manutenzione a guasto degli impianti di riscaldamento delle scuole di Roma Capitale. Lo comunica in commissione Lavori pubblici l'assessore ai Lavori pubblici Linda Meleo e i delegati del dipartimento Simu. Per le prossime stagioni termiche, Roma Capitale ha indetto una nuova gara di affidamento quinquennale di importo poco superiore a 17 milioni di euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, con la previsione, per ogni annualità, di circa 1 milione di euro in più rispetto alla stagione termica in corso. Un'altra gara da 1 milione di euro, attualmente in corso, riguarda la realizzazione di 14 nuovi impianti prima della prossima stagione termica. Oltre a ciò, sono stati messi a bilancio circa 1,5 milioni di euro per la gestione di eventuali situazioni emergenziali e altri 3 milioni di euro in bilancio destinati all'appalto di rifacimento delle reti che compongono gli impianti termici nelle zone delle terme di Villa Gordiani, di Casal Bruciato e di Ostia, che andrà in gara entro la fine del 2020.