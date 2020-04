Scuola: Agnello (M5s), stanziato diversi milioni di euro per manutenzione impianti termici Erp (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È opportuno ricordare che per gli impianti Erp, praticamente mai manutenuti in passato nonostante la loro vetustità, l'amministrazione Raggi ha già stanziato, durante la stagione termica in corso, una somma pari a 470.850 euro, a cui si sono aggiunti ulteriori 82.170 euro per la manutenzione straordinaria", commenta in una nota il presidente della commissione capitolina Lavori pubblici Alessandra Agnello. "Sul capitolo scuole, l'importante lavoro della cabina di regia composta dal dipartimento Simu, assessorato, commissione Lavori pubblici e dalle imprese aggiudicatrice ha consentito di risolvere numerose criticità riscontrate negli impianti termici delle scuole di via Grotta Perfetta e di via Casale Pantanelle e della palestra di via Fiuggi, mentre sono in via di risoluzione le problematiche riscontrate nelle scuole di viale Adriatico, di via dell'Idroscalo, di via Bondi, di via Don Pasquino Bondi e dell'asilo nido di via dei Finetti - continua Agnello, che conclude - Nel frattempo, procedono le gare di appalto inerenti alla riqualificazione tecnologica degli impianti di climatizzazione dell'Istituto comprensivo Tullio De Mauro e del canile La Muratella, con importi rispettivamente pari a circa 233.000 e 133.000 euro". (Com)