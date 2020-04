Coronavirus: Fontana, ripartire non significa liberi tutti, stili di vita cambieranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripartire il 4 maggio non significa tornare a fare ciò che si vuole. Lo ha spiegato a Mattino 5 su Canale 5 il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Sono convinto che si debba ripartire, ma non liberi tutti, con ognuno che ricomincia a fare ciò che vuole. Si deve ripartire rispettando innanzitutto quelle precauzioni che sono state dettate in questi mesi e in questi giorni. Si dovrà ripartire garantendo la sicurezza sui trasporti, per evitare che si creino assembramenti; facendo ripartire le attività produttive e commerciali gradualmente e poco per volta per evitare che si crei troppo caos. Si dovrà andare avanti sapendo che i nostri stili di vita per un certo periodo, finché non dovessimo avere la prova che il virus è venuto meno o finché non si riesce a trovare una cura che aiuta sicura, dovranno cambiare, dovremo imparare a convivere con il virus", ha spiegato il governatore, ammettendo di essere "un po' preoccupato" dal fatto che qualcuno nella fase due possa non rispettare le precauzioni dettate, come l'obbligo della mascherina, anche se "gli italiani e i lombardi in queste settimane si sono comportati benissimo: tranne alcune eccezioni, la stragrande maggioranza ha rispettato molto molto bene tutte le imposizioni che sono state date". Se all'inizio in molti non hanno rispettato le misure anti-contagio, secondo Fontana "non è colpa dei lombardi. Quando all'inizio c'erano trasmissioni con quei cosiddetti scienziati che dicevano che il virus non si sarebbe sviluppato e che era poco più di un'influenza, è chiaro che la gente era un po' confusa. Tra fare una scelta che mi permette fare ciò che voglio e una che mi limita, di solito la gente fa quella che ci permette di fare quel che più vogliamo". "Io - ha concluso il governatore - spero che questa linea di tensione positiva che si è creata vada avanti. Vada avanti fino al 4 maggio, perché così vedremo la linea di contagio ulteriormente abbassarsi e vada avanti anche dopo, così la gente si rende conto che i nostri stili di vita per un certo periodo di tempo dovranno essere modificati". (Rem)