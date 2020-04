Coronavirus: Fico, Camera dona 16 pc a studenti che ne hanno bisogno per didattica a distanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, rende noto che Montecitorio "donerà i propri pc a quegli studenti che non hanno la possibilità di provvedere da soli per seguire la didattica a distanza". Su Facebook la terza carica spiega: "Abbiamo voluto accogliere l'appello della sindaca di Roma Virginia Raggi, mettendo a disposizione sedici computer che fino a poche settimane fa erano collocati nella Galleria dei Presidenti di Montecitorio. Un piccolo gesto - conclude - per supportare i ragazzi in questo momento e per garantire il diritto allo studio". (Rin)