Ue: Gelmini (Fi), Europa si è mossa tardi ma qualche segnale lo ha dato

- L’Italia oggi non è nelle condizioni per potersi perdere in una disputa tra europeisti ed euroscettici: si tratta di capire dove troviamo le risorse per salvare il paese e la nostra economia. Lo ha dichiarato la capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Mariastella Gelmini, su “SkyTg24”, aggiungendo che l’Europa “si è mossa tardi accumulando un grave ritardo, però qualche segnale lo ha dato”. Ribadendo che l’approccio di Silvio Berlusconi, nonostante sia “pragmatico e non nasconde le critiche, purtroppo meritate, all’Europa”, prova comune a cogliere opportunità per l’Italia. “Sicuramente il bazooka della Banca centrale europea (Bce), i 750 miliardi stanziati per tenere sotto controllo gli spread ma anche i rendimenti dei titoli sovrani, il fondo Sure contro la disoccupazione, e i 200 miliardi per le piccole e medie imprese sono risorse che l'Italia non può permettersi di non spendere: è evidente che a queste risorse noi dobbiamo accedere”, ha aggiunto, sottolineando che “il Mes se è senza condizioni va valutato". (Rin)