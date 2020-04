Roma: Campidoglio, online la nuova pagina di benvenuto del portale della Capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si va dunque a soddisfare ulteriormente l'esigenza di informazione ai cittadini, particolarmente sentita in questo periodo di emergenza legata al coronavirus, rafforzando l'esperienza del sito Roma aiuta Roma che riporta aggiornamenti costanti sulle attività e sui servizi di utilità, valorizzando anche il ruolo attivo di associazioni e singoli che offrono un prezioso contributo sul territorio", continua la nota del Campidoglio. "Abbiamo voluto rendere la navigazione sul portale di Roma Capitale più semplice e intuitiva. È fondamentale che i cittadini possano conoscere e utilizzare tutti i servizi che Roma mette a disposizione. Rimanere informati ed essere al corrente delle azioni messe in campo dall'Amministrazione è importante sempre, ancora di più in un momento emergenziale come quello che stiamo vivendo" ha dichiarato il sindaco di Roma Virginia Raggi. L'obiettivo di Roma Capitale è quello di promuovere e favorire l'accesso a tutti i servizi digitali dell'ente, attraverso la configurazione di un'interfaccia web unica, semplice e a portata di tutti. (Com)