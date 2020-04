India: coronavirus, superati 23 mila casi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello Stato più colpito, il Maharashtra, i casi sono più di seimila. L’amministrazione di Mumbai sta allestendo tremila posti letto, di cui 600 negli ospedali pubblici Gokuldas Tejpal e St George, sulla base di previsioni che ipotizzano un aumento dei casi nella metropoli fino a 70 mila entro un mese. Nel Gujarat sono stati superati i duemila casi. Altri quattro Stati ne contano più di mille: Rajasthan, Madhya Pradesh, Tamil Nadu e Uttar Pradesh. Nel paese è in vigore dal 25 marzo al 3 maggio il blocco delle attività e dei movimenti non essenziali. Dal 20 aprile alcune misure sono state allentate: tra le principali novità, l’autorizzazione a operare per alcune industrie e per i lavoratori autonomi artigiani. Il governo ha lanciato una piattaforma online per la formazione sul coronavirus, alla quale si sono iscritte 183 mila persone, secondo i dati resi noti dal sottosegretario dell’ufficio del primo ministro Jitendra Singh. (segue) (Inn)