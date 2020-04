India: coronavirus, superati 23 mila casi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viranchi Shah, presidente della divisione del Gujarat dell’Associazione indiana delle case farmaceutiche (Idma), ha dichiarato che non c’è carenza di idrossiclorochina: la capacità produttiva attuale è di 350-400 milioni di compresse al mese, dieci volte più del fabbisogno. L’India è il più grande produttore al mondo, con quasi il 70 per cento della produzione mondiale. La domanda di questo farmaco antimalarico, usato anche contro l’artrite reumatoide e il lupus, è aumentata dopo che uno studio clinico in Cina ha mostrato buoni risultati nel trattamento di pazienti Covid-19. L’India ha quindi introdotto restrizioni alle esportazioni il 3 marzo, riguardanti anche il paracatemolo, un farmaco ad azione analgesica e antipiretica. Il 25 marzo l’esportazione di idrossiclorochina e di ogni formulazione contenente il farmaco è stata vietata, divieto confermato da una notifica del 4 aprile del ministero del Commercio. Il 7 aprile il ministero degli Esteri ha annunciato un allentamento delle restrizioni per rifornire i paesi vicini e quelli particolarmente colpiti. (Inn)