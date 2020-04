Yemen: KsRelief lancia campagna urgente campagna per vittime inondazioni Aden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il King Salman Humanitarian Aid and Relief Center (KSRelief) ha lanciato un'urgente campagna di soccorso per le persone colpite dalle piogge torrenziali e dalle inondazioni ad Aden attraverso i suoi partner, secondo l'agenzia di stampa saudita "Spa". La campagna prevede la distribuzione di 3.140 pacchi alimentari, del peso di 232 tonnellate e 360 chilogrammi, oltre a 3.000 confezioni di cibo, la distribuzione di 170 tende, 600 tappeti, 1.020 coperte e 350 teli impermeabili. La campagna, lanciata dal centro umanitario di Riad, andrà a beneficio di 18.840 persone colpite dalle forti piogge. Queste iniziative rientrano nel quadro dell'assistenza fornita dal Regno rappresentato dal Centro per sostenere il popolo yemenita durante le varie crisi e circostanze. (Res)