Cina: rete 5G estesa durante epidemia di coronavirus, 198 mila nuove stazioni di base

- Il settore del 5G della Cina si è sviluppato rapidamente da quando ha dato il via libera all'uso commerciale della tecnologia di telefonia mobile di quinta generazione lo scorso giugno, con oltre 198 mila stazioni base costruite a fine marzo. Lo riferisce il ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione secondo cui lo sviluppo cinese del 5G ha ottenuto notevoli progressi nonostante le interruzioni causate dall'epidemia di Covid-19, contribuendo al contenimento dell'epidemia e alla ripresa della produzione. "Una serie di applicazioni 5G sono state anche utilizzate dall'inizio dell'epidemia: il paese ha visto un uso crescente e più ampio del 5G in settori come l'assistenza medica, l'istruzione e il lavoro a distanza", ha spiegato Wen Ku, un funzionario del ministero. Wen ha affermato che il 5G è stato un fattore chiave per l'economia digitale e ha svolto un ruolo importante nella stabilizzazione degli investimenti, nella promozione dei consumi e nell'agevolazione del potenziamento industriale in seguito all'epidemia. Pur garantendo la prevenzione e il controllo delle epidemie, il paese si è anche impegnato a far progredire la costruzione della rete 5G, a capitalizzare il 5G per promuovere il consumo di informazioni e ad estendere i servizi e le applicazioni 5G dai clienti individuali a quelli aziendali. (segue) (Cip)