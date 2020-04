Cina: rete 5G estesa durante epidemia di coronavirus, 198 mila nuove stazioni di base (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio ieri, il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che la Cina intensificherà gli investimenti in vari settori, tra cui la telefonia mobile di quinta generazione, l'intelligenza artificiale (Ia), i trasporti, l'energia, e che promuoverà la creazione di occupazione. Xi ha affermato che la tendenza a lungo termine del miglioramento dell'economia cinese non è cambiata, ma che Pechino prenderà comunque provvedimenti per rilanciare l'economia reale, in particolare il settore manifatturiero, dopo le difficoltà causate dalla pandemia. Il leader cinese ha affermato che il governo si concentrerà in particolare sull'occupazione dei laureati, dei lavoratori migranti e dei veterani in pensione e promuoverà l'occupazione e l'imprenditorialità attraverso più canali. (Cip)