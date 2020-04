Libia: l'Italia si unisce all'appello per una tregua umanitaria in occasione del Ramadan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In coincidenza dell’avvio del Ramadan, il mese sacro per le comunità islamiche di tutto il mondo, l’Italia "sostiene con convinzione l’appello lanciato dalla rappresentante speciale aggiunta del segretario generale delle Nazioni Unite, Stephanie Williams, per una tregua umanitaria in Libia". Lo riferisce la Farnesina in una nota. "L’Italia auspica che tutti i Paesi e le Organizzazioni internazionali parte del processo di Berlino si associno pubblicamente a tale appello, come primo passo in vista di un vero cessate il fuoco. Mentre nelle ultime settimane i combattimenti si sono purtroppo intensificati, la festività del Ramadan rappresenta l’occasione per mettere a tacere le armi – come già avvenuto, pur brevemente, nell’agosto 2019 durante la festa dell’Eid el Adha –, affrontare l'emergenza Covid-19, riprendere il percorso del dialogo politico e provare ad alleviare le difficoltà e le sofferenze delle persone più vulnerabili in Libia, inclusi sfollati, migranti e richiedenti asilo", conclude il ministero degli Affari esteri. (Com)