Coronavirus: Bonetti, assegno per figli misura necessaria, governo non si tirerà indietro

- Il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, ritiene l'assegno per i figli "una misura necessaria, che mette al centro i minori e riconosce alle famiglie gli sforzi e i sacrifici compiuti in queste settimane di emergenza e che ancora ci attendono". Si tratta, spiega su Facebook di "una misura che vuol dare un segnale di stabilità, e la stabilità è quello di cui hanno bisogno le famiglie in questo momento di incertezza". Per Bonetti occorre "sostenere le famiglie che stanno affrontando anche spese maggiori per la cura dei figli e incentivare la fiducia per continuare a pensarsi nel futuro". L’emergenza conclude il ministro, "avrà anche un impatto demografico importante, e questo è un tema che nessuno di noi può sottovalutare. Sono certa che l’esecutivo non si tirerà indietro". (Rin)