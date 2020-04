Maxi sequestro a Milano: in farmacia oltre 240 mila mascherine importate dalla Cina e non certificate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mascherine importate dalla Cina e prive di certificazione, vendute in farmacia come dispositivi medici o di protezione individuale. A scoprirle e sequestrarne oltre 240mila pezzi sono stati i finanzieri del Comando provinciale di Milano, che monitorano costantemente le reti distributive dei prodotti connessi all’emergenza coronavirus.A seguito di approfondimenti investigativi, le fiamme gialle hanno individuato e sequestrato presso dodici farmacie milanesi della stessa società cooperativa oltre 30.000 mascherine vendute come dispositivi medici (mascherine chirurgiche) o come dispositivi di protezione individuale, in assenza delle previste certificazioni. I dispositivi erano stati messi in commercio con una impropria marcatura “Ce” o senza marcatura o altra documentazione che certificasse il prodotto. L’autorizzazione non era stata nemmeno concessa con deroga dell’Istituto superiore di Sanità o dell’Inail, come previsto dal decreto "Cura Italia".Dopo il primo sequestro, i militari sono risaliti alla catena di distribuzione delle mascherine, fino al fornitore: una società di Milano, operante nel settore della grande distribuzione farmaceutica, che aveva importato le mascherine dalla Cina e le aveva poi messe in vendita senza prima provvedere ai necessari adempimenti per garantirne sicurezza e adeguatezza. Nel magazzino della società in provincia di Milano i finanzieri hanno trovato e sequestrato altri 210.000 dispositivi, 75.000 dei quali commercializzati come medici (mascherine chirurgiche) e oltre 134.000 come dpi. Il responsabile della cooperativa di farmacie e il rappresentante legale della società fornitrice e importatrice sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Milano.(Rin)