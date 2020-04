Roma: sequestrati 75 kg di cocaina nascosti in un'auto, avrebbero fruttato 4 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Settantacinque chili di cocaina, nascosti nell'auto di un giovane albanese di 24 anni, sono stati scoperti e sequestrati dai carabinieri di Ostia al termine un’attività antidroga che ha permesso di individuare un deposito di droga e di arrestare due persone con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i militari hanno notato lo strano atteggiamento di un albanese di 24 anni, nella Capitale senza fissa dimora e incensurato, che, in più occasioni, è stato visto aggirarsi lungo le vie della città a bordo della sua auto. Il ragazzo, puntualmente, lasciava la sua auto in un box di Ponte Galeria di proprietà di un 46enne romano. I Carabinieri hanno quindi deciso di seguire gli spostamenti dei due e hanno effettuato un controllo nell’appartamento del 46enne: nel corso della perquisizione, i militari hanno trovato 64 dosi di cocaina, già confezionate, alcune dei quali nascoste in vani ricavati nel portabagagli dell’auto del giovane albanese, per un peso complessivo di oltre 75 kg. I due sono stati arrestati e condotti nel carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. La droga sequestrata, che avrebbe potuto fruttare quasi 4 milioni di euro, era destinata a rifornire le principali piazze di spaccio di Roma e del litorale.(Rer)