Coronavirus: bilancio in Africa sale a 27.395 casi e 1.296 decessi

- In Africa è salito a 27.395 il numero complessivo dei casi confermati di coronavirus registrati in 52 paesi. Secondo quanto riferisce la piattaforma "Covid19-Africa", il paese più colpito dalla pandemia è tornato ad essere il Sudafrica con 3.953 casi, seguito da Egitto (3.891), Marocco (3.568), Algeria (3.007), Camerun (1.334), Ghana (1.154), Costa d'Avorio (1.004), Gibuti (986), Nigeria (981), Tunisia (918), Guinea (862), Niger (671), Burkina Faso (616) e Senegal (479). In totale si registrano 1.296 decessi e 8.179 guariti. (Res)