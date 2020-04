Difesa: Tripodi (FI), bene ok a odg per risorse a personale comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maria Tripodi, capogruppo di Forza Italia in commissione Difesa alla Camera informa che il governo ha accolto il suo ordine del giorno "per lo stanziamento di maggiori risorse al personale del comparto Difesa e Sicurezza impegnato ininterrottamente per contrastare l' Emergenza Covid-19. "Il provvedimento - spiega in una nota - è volto ad adottare le opportune iniziative al fine di prevedere la parità di trattamento economico ed eliminare qualsiasi tipo di disparità in atto. Un segnale di concreta vicinanza che il nostro movimento, ha voluto manifestare agli encomiabili uomini e donne in divisa. È un bene - conclude Tripodi - che l'esecutivo abbia prestato l'attenzione dovuta a tale proposta, le forze armate come le forze dell'ordine sono da sempre in prima linea e in qualsiasi situazione emergenziale a presidio della sicurezza del Paese".(Com)