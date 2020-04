Marocco: il Ramadan inizia domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese del Ramadan inizierà domani in Marocco. Lo annuncia il ministero degli Affari Islamici di Rabat. In un comunicato stampa, il ministero indica di non aver osservato la luna nuova del mese del Ramadan questo giovedì 29 Chaabane 1441 dell'Egira, corrispondente al 23 aprile 2020 dopo la preghiera del tramonto, specificando che "tutti i delegati del ministero nel Regno e le unità delle forze armate reali associate all'osservazione hanno confermato la mancatA osservazione della mezzaluna lunare che annuncia il mese sacro del Ramadan". Nella maggior parte degli altri paesi musulmani, invece, il mese del Ramdan, il nono mese del calendario lunare islamico caratterizzato dal digiuno, è iniziato oggi. (Mar)