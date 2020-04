Moldova: Corte costituzionale blocca entrata in vigore dell'accordo sul prestito russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale della Moldova ha sospeso la procedura di entrata in vigore della legge di ratifica dell'accordo tra il governo di Chisinau e quello della Federazione Russa relativo ad un prestito di 200 milioni di euro. Lo riferisce l'agenzia di stampa moldava "Deschide.md". La Corte costituzionale ha accolto la richiesta del deputato Sergiu Sirbu, in merito alla sospensione dell'azione degli atti impugnati e ha sospeso la procedura di entrata in vigore della legge di ratifica dell'accordo tra Mosca e Chisinau fino all'esame sostanziale della notifica. I deputati del gruppo parlamentare "Pro Moldova" hanno infatti contestato davanti alla Corte costituzionale le disposizioni del contratto di credito di 200 milioni di euro dalla Russia. Il presidente moldavo Igor Dodon ha dichiarato di non voler commentare ancora la decisione della Corte costituzionale di sospendere l'accordo per il prestito dalla Federazione Russa, ma che verificherà se "qualcuno" sta cercando di "controllare politicamente" la Corte costituzionale della Moldova. (segue) (Moc)