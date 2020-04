Moldova: Corte costituzionale blocca entrata in vigore dell'accordo sul prestito russo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri il parlamento di Chisinau ha ratificato l'accordo con il governo della Federazione Russa attraverso il quale la Moldova riceverà un prestito statale per un importo di 200 milioni di euro. Il documento è stato votato da 56 deputati. Il progetto di accordo è stato presentato dal primo ministro Ion Chicu ed è stato soggetto a discussione per oltre due ore. L'opposizione parlamentare ha criticato il documento e non lo ha sostenuto. Secondo il primo ministro, il prestito finanziario della Federazione Russa verrà utilizzato per finanziare le esigenze del bilancio statale, anche per l'attuazione di progetti dei investimento. Chicu ha aggiunto che il prestito non comporta rischi o impegni diversi da quelli standard, stipulati nelle clausole dell'Accordo. (segue) (Moc)