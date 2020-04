Moldova: Corte costituzionale blocca entrata in vigore dell'accordo sul prestito russo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prestito può essere rimborsato in anticipo senza alcuna penalità o altre tasse. Secondo le disposizioni dell'Accordo, l'importo di 200 milioni di euro sarà erogato nel corso del 2020, in due quote, ciascuna di 100 milioni di euro. È possibile accedere alla prima tranche entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'accordo. Il tasso di interesse per il prestito offerto è del 2 per centol'anno. La durata del prestito è di 11 anni. Il pagamento degli interessi sarà semestrale per ogni tranche. L'accordo tra il governo della Federazione Russa e l'esecutivo moldavo sulla concessione di un prestito finanziario statale è stato firmato il 17 aprile 2020 a Mosca. Sempre oggi, il Parlamento ha ratificato l'accordo del prestito di 234 milioni di dollari concesso dal Fmi. (Moc)