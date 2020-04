Russia: rublo in crescita nei confronti di dollaro ed euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore del rublo è in crescita rispetto al dollaro e continua a rafforzarsi nei confronti dell'euro. È quanto diffuso dalla borsa di Mosca. Il tasso di cambio del dollaro a "domani", alle 10.03 ora di Mosca (9:03 italiane) è diminuito di 10 copeche, a 74,67 rubli, mentre quello dell'euro è sceso di 38 copeche, a 80,24 rubli. Il mercato azionario russo ha mostrato un calo nei principali indici all'inizio delle negoziazioni, sullo sfondo dei mercati esteri in contrazione. Alle 10.11 ora di Mosca (9:11 italiane), l'indice Mosbirzhi è sceso dell'1,16 per cento, a 2569,21 punti, l'indice RTS dell'1,56 per cento a 1082,57 punti. (Rum)