Coronavirus: Nucara (Federalberghi), in settore stimata perdita del 73 per cento del fatturato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pochi stranieri e italiani indebitati, nel settore alberghiero quest'anno si stima una perdita del 73 per cento del fatturato. Questa è la previsione di Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi, intervenuto microfoni di Radio Cusano Campus. "Tutta la filiera sta soffrendo - ha affermato Nucara -. Noi siamo stati i primi ad avvertire il colpo della crisi, quando il contagio c'era solo in Cina e si è registrato il blocco dei flussi dalla Cina verso l'Italia. A metà febbraio, quando si sono verificati i primi casi in Italia, il problema si è allargato a macchia d'olio e poi siamo arrivati al lockdown. Gli alberghi sono tra le attività che possono rimanere aperte, ma in tantissimi hanno chiuso e i pochi che sono rimasti aperti lo hanno fatto in perdita, per svolgere un servizio di pubblica utilità. Le perdite per il settore sono catastrofiche - ha sottolineato Nucara - quest'anno si stima il 73 per cento del fatturato. A grandi linee la clientela degli esercizi recettivi italiani è composta dal 50 per cento da stranieri. Quest'anno di stranieri ne vedremo pochi, così come molti italiani non andranno in vacanza". (segue) (Rin)