Coronavirus: Nucara (Federalberghi), in settore stimata perdita del 73 per cento del fatturato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' probabile - ha proseguito Nucara - che i primi spostamenti saranno di prossimità. Bisognerà vedere come si riparte, perchè una struttura, l'affitto, le tasse, li deve pagare, quindi bisogna capire se i ricavi siano superiori ai costi. Abbiamo subito un'ondata di cancellazioni nei mesi precedenti, ora tutti gli alberghi stanno dando la possibilità di prenotazioni molto flessibili. Noi diciamo a tutti: prenotate con fiducia, perchè le date si potranno cambiare senza rimetterci nulla. L'incertezza riguarda anche le regole per la riapertura. Ovviamente si dovranno rispettare le misure di distanziamento, quindi ci sarà una riduzione dei posti. Prima della primavera 2021 per il turismo la normalità non tornerà". Quanto alle misure economiche messe in campo dal governo, secondo Nucara: "Il governo ha fatto cose utili, ma insufficienti. Sui prestiti bisogna accelerare, così come sulla cassa integrazioni. Chiediamo che le tasse vengano ridotte e contributi a fondo perduto su una quota del fatturato dell'anno scorso, su una quota del fatturato perso. In questo momento le aziende non hanno bisogno di prestiti e di fare ulteriori debiti".(Rin)