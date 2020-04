Coronavirus: Porzi (Pd), in Umbria ritorno a scuola solo in totale sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il ritorno a scuola dovrà avvenire quando ci sarà la garanzia totale della protezione degli alunni e di tutte le persone che intorno alla scuola gravitano, come docenti, dirigenti e personale Ata”. Lo ha dichiarato la consigliera regionale Pd in Umbria, Donatella Porzi, a proposito della fase due dell’emergenza Coronavirus che riguarderà gli istituti scolastici, stigmatizzando “il diniego opposto dalla maggioranza alla proposta di collaborazione offerta dai gruppi di opposizione. Ritengo sia stato un errore, perché avremmo permesso agli umbri di sentirsi rassicurati da una classe dirigente unita e solidale”. Quanto alla scuola, Porzi ha ribadito che “Il contatto sociale è uno dei primi veicoli di contagio del Coronavirus e sarebbe necessario che il Governo fornisse linee guida e un quadro chiaro da rispettare per la riattivazione della frequenza scolastica che dovrà essere riattivata solo ove le condizioni minime di sicurezza e di tutela della salute siano pienamente garantite. L’idea, per farlo, è la stipula di un ‘Protocollo di sicurezza anticontagio’ da attuare con un Coordinamento emergenza Covid 19 per fornire soluzioni concrete. Servirebbe anche un ‘Comitato di scuola’, per declinare nelle singole realtà le linee guida. Imprescindibile sarebbe l’informazione verso il personale della scuola delle misure adottate e dei comportamenti richiesti. In particolare, le informazioni devono essere relative ai comportamenti da adottare in caso si manifestino sintomi influenzali. I genitori dovranno essere coinvolti e adeguatamente informati delle misure che l’istituzione scolastica intende adottare". (segue) (Ren)