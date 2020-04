Economia: Grassi (RsR), pace fiscale per salvare le imprese italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anno fiscale bianco per aziende, partite iva e per migliaia di famiglie schiacciate da rateizzazioni dovute alle cartelle esattoriali, introduzione di una modulistica immediata con autocertificazione per l'accesso al credito: serve una cura urgente per salvare il sistema produttivo e milioni di posti di lavoro, non gli annunci spot da 400 miliardi mostrati come specchietti per le allodole, perché tutti sanno che la burocrazia italiana insieme alle banche non cederanno neppure un euro alle nostre aziende". A proporla è Raimondo Grassi, presidente del movimento civico Roma sceglie Roma. "Il governo sta giocando pericolosamente sulla pelle degli italiani scaricando sul sistema bancario il meccanismo farraginoso e improponibile per accedere agli aiuti. L'unica proposta sbandierata da questo esecutivo è stata quella di scaricare piccole, medie e grandi imprese in pasto alle banche, con la sola garanzia collaterale dello Stato per i prestiti. Di fatto - spiega Grassi - le banche si nascondono dietro il muro della burocrazia e trattano queste richieste come se fossero fatte in condizioni normali, ante Covid-19, badando più ad usare la garanzia dello Stato per recuperare soldi dagli imprenditori già esposti". (segue) (Com)