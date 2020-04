Economia: Grassi (RsR), pace fiscale per salvare le imprese italiane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per salvare l'Italia occorre innanzitutto impedire alla banche di rifiutarsi di elargire il credito e prevedere un anno fiscale bianco che consenta alle nostre imprese di recuperare in questo modo parte dei mancati ricavi, preservando milioni di posti di lavoro che oggi sono a rischio e che non potrebbero essere certo sostenuti dallo Stato. Questi provvedimenti debbono essere presi con urgenza per favorire aiuti concreti agli italiani e impedire che da questa crisi escano dieci milioni di nuovi poveri, con il rischio di una bomba sociale che dobbiamo assolutamente contenere. Inoltre - conclude il presidente di Roma sceglie Roma - sarà necessaria una pace fiscale portando al 5 per cento gli importi dovuti delle cartelle esattoriali che asfissiano tantissime famiglie e imprese italiane, con rateizzazioni non più sostenibili così come per i milioni di contenziosi in essere. Si tratta di proposte sostenibili dal nostro sistema finanziario, serve solo la volontà politica di guardare in faccia gli italiani e per la prima volta pensare al bene collettivo piuttosto che a difendere i soliti interessi di parte". (Com)