- In merito a come affrontare la questione fiscale nella fase due dell'emergenza coronavirus il leader della Lega, Matteo Salvini propende per l'azzeramento della cartelle esattoriali: "Serve azzerare tutto. Pace fiscale. Condonare. Ripartire da zero. Senza burocrazia". L'ex vicepremier lo ha detto intervenendo ad "Agorà" su Rai3. (Rin)