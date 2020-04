Coronavirus: in Russia 5.849 nuovi casi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5.849 nuovi casi di coronavirus, il totale ha raggiunto quota 68.622 con un aumento del 9,3 per cento rispetto al giorno precedente. Lo ha dichiarato il centro nazionale di risposta al coronavirus. Dei nuovi casi, 2.697 sono asintomatici (circa il 46 per cento). Del totale dei nuovi casi, 2.957 sono stati registrati nella Capitale, 611 nella regione di Mosca e 253 a San Pietroburgo. Il bilancio delle vittime è aumentato di 60 casi, a 615 pazienti morti rispetto ai 555 precedentemente segnalati dall'inizio dell'emergenza, sono 5.568 i pazienti che hanno superato la malattia, 677 nell'ultimo giorno. (Rum)